روسیه: مواضع نظامی در بنادر اودسا و میکولایف و کشتی باری در دریای سیاه را هدف قرار دادیم

02 آگوست 2026•بهروزرسانی: 02 آگوست 2026
مسکو/ خبرگزاری آنادولو
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور حملات شبانه به بنادر و شناورهای مورد استفاده ارتش اوکراین را ادامه دادهاند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که با استفاده از تسلیحات دقیق هواپرتاب و پهپادهای تهاجمی، مخازن سوخت مورد استفاده برای پشتیبانی ارتش اوکراین در بندر اودسا هدف قرار گرفته است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد در بندر میکولایف، یک یدککش دریایی که برای بهکارگیری شناورهای بدون سرنشین دریایی تغییر کاربری داده شده بود، هدف حمله قرار گرفته است.
وزارت دفاع روسیه همچنین مدعی شد یک کشتی باری حامل تجهیزات نظامی در دریای سیاه، در 8 کیلومتری شرق منطقه زاتوکا، هدف حمله قرار گرفته است.