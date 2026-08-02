روسیه: مواضع نظامی در بنادر اودسا و میکولایف و کشتی باری در دریای سیاه را هدف قرار دادیم وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در حملات شبانه، تأسیسات مورد استفاده ارتش اوکراین در بنادر اودسا و میکولایف و همچنین یک کشتی باری حامل تجهیزات نظامی در دریای سیاه را هدف قرار داده‌اند.