روسیه: مراکز نظامی اوکراین هدف قرار گرفتند

Dmitri Chirciu
02 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئن 2026
مسکو/خبرگزاری آنادولو
وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیهای، اعلام کرد که ارتش این کشور در واکنش به آنچه "حملات تروریستی" اوکراین علیه اهداف غیرنظامی در خاک روسیه خواند، مجموعهای از تاسیسات نظامی و زیرساختهای مرتبط با صنایع دفاعی اوکراین را در چندین منطقه هدف قرار داده است.
بر اساس این بیانیه، حملات روسیه، صنایع نظامی، زیرساختهای سوخت و حملونقل و همچنین فرودگاههای نظامی در کییف، زاپوریژیا، خارکیف و دنیپروپتروفسک و نیز مناطق پولتاوا، خملنیتسکی و سومی را دربر گرفته است.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این عملیات با استفاده از تسلیحات دوربرد دقیق، موشکهای هایپرسونیک هواپرتاب، سامانههای دریایی و زمینی و همچنین پهپادها انجام شده است.
مسکو تاکید کرده که تمامی اهداف تعیینشده در این حملات مورد اصابت قرار گرفتهاند. اوکراین تاکنون درباره این ادعاها واکنش رسمی منتشر نکرده است.