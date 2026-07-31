روسیه: طی یک هفته 31 کشتی مورد استفاده نظامی اوکراین هدف قرار گرفت

31 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 31 ژوئیه 2026
مسکو/خبرگزاری آنادولو
وزارت دفاع روسیه با انتشار اطلاعیهای، اعلام کرد که نیروهای این کشور طی هفته اخیر 31 فروند کشتی را که به گفته مسکو برای اهداف نظامی اوکراین مورد استفاده قرار میگرفتند، هدف قرار دادهاند.
در این بیانیه ادعا شده که بنادر هدفگرفتهشده برای انتقال و انبار تجهیزات و محمولههای نظامی استفاده میشدند.
وزارت دفاع روسیه افزود: طی هفته گذشته در مجموع 31 فروند کشتی، شامل 23 کشتی باری خشک، چهار کشتی فلهبر، دو یدککش، یک کشتی بالابر و یک شناور آبی ـ خاکی که در خدمت ارتش اوکراین بودند، هدف قرار گرفتند.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که نیروهای این کشور در همه محورهای جبهه پیشروی کرده و طی یک هفته کنترل 12 منطقه مسکونی را به دست گرفتهاند. بر اساس این بیانیه، نوایا سچ، موگریتسا و مالایا اسلوبودکا در منطقه سومی، یورچنکوو و ورووکا در منطقه خارکیف، کومونارووکا در منطقه دنیپروپتروفسک و همچنین استنکی، شوچنکو، تورسکویه، کراسنی کوت، سوتلویه و کراسنویارسکویه در منطقه دونتسک تحت کنترل نیروهای روسیه درآمدهاند.