روسیه: صنایع دفاعی، تأسیسات سوخت و انرژی اوکراین را هدف قرار دادیم

Dmitri Chirciu
05 مه 2026•بهروزرسانی: 05 مه 2026
مسکو / خبرگزاری آنادولو
وزارت دفاع روسیه در بیانیهای اعلام کرد که اوکراین حملات «تروریستی» را علیه اهداف غیرنظامی در خاک روسیه انجام داده است.
در این بیانیه اشاره شده است: در پاسخ، نیروهای مسلح روسیه حملهای هماهنگ به صنایع دفاعی، تأسیسات سوخت و انرژی مورد استفاده ارتش اوکراین انجام دادند.
در این بیانیه گزارش شده است که این حمله از زمین و از طریق هوا با استفاده از سلاحهای دوربرد با دقت بالا و هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) انجام شده و تمام اهداف تعیین شده مورد اصابت قرار گرفتهاند.