روسیه سفیر خود در ارمنستان را به مسکو فراخواند

Dmitri Chirciu
30 مه 2026•بهروزرسانی: 30 مه 2026
مسکو/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیهای، اعلام کرد که سفیر این کشور در ارمنستان را برای انجام رایزنیها و مشورتهای سیاسی به مسکو فراخوانده است.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که سرگئی کوپرکین، سفیر روسیه در ایروان برای شرکت در نشستهای مشورتی به مسکو بازمیگردد.
مسکو دلیل این تصمیم را اقدامات اخیر دولت ارمنستان در مسیر نزدیکتر شدن به اتحادیه اروپا عنوان و اعلام کرده است که این روند به همکاریهای دو کشور در چارچوب اتحادیه اقتصادی اورآسیا آسیب میزند.
پیشتر، ماریا ساخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز هشدار داده بود که نزدیکی ارمنستان به اتحادیه اروپا، روابط دوجانبه و شراکت راهبردی میان مسکو و ایروان را تضعیف میکند.
وی تأکید کرده بود که ادامه همزمان روند همگرایی با اتحادیه اروپا و عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از دید روسیه قابل پذیرش نیست.