30 آوریل 2026•بهروزرسانی: 30 آوریل 2026
مسکو/خبرگزاری آنادولو
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در گفت و گو با خبرنگاران در مسکو در واکنش به ادعاهای مطرح شده درباره ارائه پیشنهاد جایگزین برای توافق جامع هستهای ایران، گفت که مسکو هیچ سازوکار جایگزینی برای برجام به آمریکا پیشنهاد نداده است.
سخنگوی کرملین درباره اخبار مرتبط در اینباره تصریح کرد: این موضوع صحت ندارد.
پسکوف درباره تماس تلفنی میان ولادمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نیز اظهار داشت: یک گفتوگوی تلفنی بهتنهایی برای بهبود وضعیت جهان کافی نیست، زیرا شدت درگیریهای جاری و پیامدهای آن بر اقتصاد و روابط بینالملل بسیار جدی است.
سخنگوی کرملین همچنین اعلام کرد که زمان آتشبس احتمالی در اوکراین به مناسبت هشتاد و یکمین سالگرد پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی را رئیسجمهور روسیه تعیین خواهد کرد، افزود: تاکنون واکنشی از سوی کییف در این زمینه دریافت نشده است.
او در ادامه تاکید کرد که روسیه حضور خود در کشور مالی را حفظ کرده و به مبارزه با افراطگرایی و تروریسم در این کشور ادامه خواهد داد.