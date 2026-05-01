روسیه: در یک هفته کنترل 10 شهرک در اوکراین را به دست گرفتیم

Dmitri Chirciu
01 مه 2026•بهروزرسانی: 01 مه 2026
مسکو/ خبرگزاری آنادولو
وزارت دفاع روسیه در بیانیهای اعلام کرد که در هفته گذشته (25 آوریل-1 می) کنترل 10 شهرک در مناطق خارکف، سومی و دونتسک اوکراین را به دست گرفته است.
در این بیانیه اشاره شده است که کییف حملات "تروریستی" را علیه اهداف غیرنظامی در خاک روسیه انجام داده است و در پاسخ، روسیه حملات شدیدی را از زمین، هوا و دریا با استفاده از سلاحهای دوربرد و با دقت بالا و پهپادها علیه شرکتهای دفاعی نظامی اوکراین، تأسیسات انرژی، زیرساختهای حمل و نقل و بندر و مراکز مونتاژ، نگهداری و استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) انجام داده است.
در این بیانیه آمده است: شهرکهای زملیانکی، بوچکوو و پوکالیانویه در منطقه خارکف؛ کورچاکوفکا، تاراتوتینو و نوودمیتروکا در منطقه سومی؛ و ایلیچوکا، ایلینوکا، نوودمیتروکا و نووالکساندروکا در جمهوری خلق دونتسک آزاد شدهاند.