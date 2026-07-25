روسیه: در حملات اوکراین به بلگورود 2 نفر کشته شدند

25 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئیه 2026
مسکو/خبرگزاری آنادولو
مقامهای روسیه اعلام کردند که در حملات 24 ساعت گذشته اوکراین به منطقه بلگورود، 2 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند.
سرپرست استانداری بلگورود گفت که ارتش اوکراین طی این مدت با پهپاد، هواپیما و راکتاندازهای چندگانه 91 حمله به این منطقه انجام داده و سامانههای پدافند هوایی روسیه 195 پهپاد را رهگیری و منهدم کردهاند.
وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد که در مجموع 328 پهپاد اوکراینی در مناطق مختلف این کشور، از جمله بر فراز مسکو و منطقه دریای آزوف، سرنگون شدهاند.
همچنین شرکت روسی «Wildberries» از تخلیه کارکنان مرکز لجستیکی خود در شهر یکاترینبورگ به دلیل حملات پهپادی خبر داد و اعلام کرد این مرکز آسیبی ندیده است.