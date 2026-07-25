مقام‌های روسیه از کشته و زخمی شدن چند تن در حملات اوکراین به منطقه بلگورود خبر دادند.

روسیه: در حملات اوکراین به بلگورود 2 نفر کشته شدند مقام‌های روسیه از کشته و زخمی شدن چند تن در حملات اوکراین به منطقه بلگورود خبر دادند.

مسکو/خبرگزاری آنادولو

مقام‌های روسیه اعلام کردند که در حملات 24 ساعت گذشته اوکراین به منطقه بلگورود، 2 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند.

سرپرست استانداری بلگورود گفت که ارتش اوکراین طی این مدت با پهپاد، هواپیما و راکت‌اندازهای چندگانه 91 حمله به این منطقه انجام داده و سامانه‌های پدافند هوایی روسیه 195 پهپاد را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد که در مجموع 328 پهپاد اوکراینی در مناطق مختلف این کشور، از جمله بر فراز مسکو و منطقه دریای آزوف، سرنگون شده‌اند.

همچنین شرکت روسی «Wildberries» از تخلیه کارکنان مرکز لجستیکی خود در شهر یکاترینبورگ به دلیل حملات پهپادی خبر داد و اعلام کرد این مرکز آسیبی ندیده است.