معاون رئیس اداره ریاست‌جمهوری روسیه، با تاکید بر اینکه مسکو انتظار تغییر یا لغو تحریم‌ها را ندارد، اعلام کرد که توازن میان دفاع و اقدام در برابر تحریم‌ها از این پس بیشتر به سمت رویکرد تهاجمی متمایل خواهد شد.

روسیه: در برابر تحریم‌ها از موضع دفاعی عبور کرده‌ایم معاون رئیس اداره ریاست‌جمهوری روسیه، با تاکید بر اینکه مسکو انتظار تغییر یا لغو تحریم‌ها را ندارد، اعلام کرد که توازن میان دفاع و اقدام در برابر تحریم‌ها از این پس بیشتر به سمت رویکرد تهاجمی متمایل خواهد شد.

سن‌پترزبورگ/خبرگزاری آنادولو



ماکسیم اورشکین، معاون رئیس اداره ریاست‌جمهوری روسیه، اعلام کرد که این کشور انتظار ندارد سیاست‌های تحریمی غرب تغییر کند یا به شرایط گذشته بازگردد.

اورشکین طی سخنانی در نشست‌های مجمع بین‌المللی اقتصادی سن‌پترزبورگ با اشاره به روند تحول در اقتصاد جهانی گفت: به همین دلیل نباید انتظار داشت که در موضوع تحریم‌ها تغییری ایجاد شود یا شرایط به گذشته بازگردد. این اتفاق نه رخ خواهد داد و نه تغییری در آن ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه روسیه باید از رویکرد صرفاً واکنشی در قبال تحریم‌ها فاصله بگیرد، اظهار داشت: روسیه تا حد زیادی از مدل دفاعی در برابر تحریم‌ها عبور کرده است.

اورشکین خاطرنشان کرد که کشورش در سال‌های 2022 و 2023 در مواجهه با تحریم‌ها «کاملاً در موضع دفاعی» قرار داشت، اما اکنون به یک الگوی متوازن‌تر گذار کرده و لازم است این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت حضور فعال‌تر روسیه در بازارهای سایر کشورها گفت: توازن میان دفاع و اقدام در برابر تحریم‌ها از این پس بیشتر به سمت اقدامات تهاجمی حرکت خواهد کرد.