روسیه خواستار خویشتنداری ایران و آمریکا شد: «از اقدامات مخرب علیه مذاکرات اسلام‌آباد بپرهیزید» وزارت امور خارجه روسیه از ایالات متحده و ایران خواست تا با اتخاذ رویکردی مسئولانه، از هرگونه اقدامی که می‌تواند مذاکرات پیش‌رو در پاکستان را مختل کند، خودداری کنند.

مسکو/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای درباره تحولات اخیر خاورمیانه، ضمن اشاره به برنامه‌ریزی برای آغاز مذاکرات میان تهران و واشینگتن در پاکستان، بر حمایت مسکو از این روند دیپلماتیک تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: «امروز فرصتی برای حل وضعیت پیچیده در خلیج فارس به وجود آمده است. با این حال، نیروهایی وجود دارند که آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر صلح مانع‌تراشی می‌کنند. یکی از حیاتی‌ترین اهداف، از بین بردن ریشه‌های درگیری‌های ویرانگر در منطقه، یعنی پایان دادن کامل به جنگی است که توسط آمریکا و اسرائیل آغاز شده است.»

مسکو در این بیانیه با تأکید بر ضرورت توقف فوری حملات علیه لبنان، خاطرنشان کرد که روسیه همواره خواهان حل اختلافات میان کشورهای منطقه از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک است و آماده تداوم تماس با شرکای خود در این زمینه می‌باشد.

وزارت امور خارجه روسیه در پایان تصریح کرد: «ما از تمامی طرف‌هایی که قرار است در مذاکرات برنامه‌ریزی شده در پاکستان شرکت کنند، می‌خواهیم رویکردی مسئولانه در پیش بگیرند و از هرگونه اقدامی که این فرصت [دیپلماتیک] را به مخاطره می‌اندازد، اجتناب ورزند.»

زمینه مذاکرات اسلام‌آباد این فراخوان روسیه در حالی صادر می‌شود که قرار است دور جدید گفتگوها با میانجی‌گری پاکستان، ترکیه و مصر برای تثبیت آتش‌بس موقت و تبدیل آن به یک توافق پایدار برگزار شود. همزمان، گزارش‌های مربوط به تنش‌ها در تنگه هرمز و تداوم عملیات نظامی اسرائیل در لبنان، سایه سنگینی بر این تلاش‌های دیپلماتیک افکنده است.

