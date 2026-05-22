روسیه: حمله پهپادی اوکراین به یک کالج در لوهانسک 4 کشته و 35 زخمی برجای گذاشت مقامات روسیه اعلام کردند که در پی حمله پهپادی ارتش اوکراین به ساختمان آموزشی و خوابگاه یک کالج در شهر استاروبیلسک منطقه لوهانسک، ده‌ها تن از دانش‌آموزان کشته و زخمی شدند.

مسکو/ خبرگزاری آنادولو

یانا لانتوراتووا، کمیسر حقوق بشر فدراسیون روسیه اعلام کرد که ارتش اوکراین با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد)، یک کالج را در شهر استاروبیلسک واقع در منطقه لوهانسک هدف قرار داده است.



به گفته وی، این پهپادها مستقیماً به ساختمان آموزشی و خوابگاه دانشجویی اصابت کرده‌اند؛ محلی که در زمان وقوع حمله، 86 کودک و نوجوان 14 تا 18 ساله در آن حضور داشتند.



لانتوراتووا افزود که بر اساس آمارهای اولیه، در این حادثه 4 نفر جان باخته و 35 تن دیگر زخمی شده‌اند و با توجه به ادامه عملیات جست‌وجو و نجات، احتمال افزایش شمار قربانیان از زیر آوار وجود دارد.

در همین راستا، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، با محکوم کردن شدید این اقدام، آن را یک «حمله تروریستی» توصیف کرد و از سکوت جامعه جهانی در قبال هدف قرار گرفتن غیرنظامیان انتقاد کرد.



از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در طول شب گذشته، موفق به رهگیری و انهدام 217 پهپاد تهاجمی اوکراین بر فراز مناطق مختلف از جمله مسکو و لنینگراد شده‌اند.

