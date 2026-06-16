روسیه: بیش از 170 پهپاد اوکراینی را منهدم کردیم

16 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئن 2026
مسکو/خبرگزاری آنادولو
وزارت دفاع روسیه با انتشار اطلاعیهای، اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور بیش از 170 پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف، از جمله مسکو، رهگیری و منهدم کردهاند.
بر اساس این اطلاعیه، ارتش اوکراین شب گذشته حمله گستردهای با پهپاد به خاک روسیه انجام داد. از ساعت 20 روز گذشته تا 7 صبح امروز به وقت محلی، 172 پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف روسیه و همچنین دریای آزوف و دریای سیاه سرنگون شدهاند.
مرکز عملیات منطقه کراسنودار نیز اعلام کرد که بر اثر سقوط قطعات یکی از پهپادهای منهدمشده، در یک پایانه نفتی این منطقه آتشسوزی رخ داده است.