04 آگوست 2026•بهروزرسانی: 04 آگوست 2026
مسکو/ خبرگزاری آنادولو
وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیهای، اعلام کرد که حملات این کشور به بنادر و کشتیهای مرتبط با اوکراین، طی شب گذشته نیز ادامه داشته است.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: نیروهای مسلح روسیه شامگاه روز گذشته کارخانه و پایانهای را در بندر چورنومورسک هدف قرار دادند که برای تعمیر تجهیزات نظامی و نگهداری مهمات، سوخت و روانکنندهها استفاده میشد.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که دو کشتی باری که در بنادر میکولایف و یوژنی در حال حمل محمولههای نظامی بودند و دو کشتی باری دیگر که در دریا در حال حرکت بودند، هدف حمله قرار گرفتند.
بر اساس این بیانیه، حملات فوق با استفاده از سلاحهای دقیق دوربرد مستقر در خشکی و پهپادها انجام شده است.