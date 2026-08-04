وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حملات این کشور به بنادر و کشتی‌های مرتبط با اوکراین ادامه داشته است.

روسیه: به حملات به بنادر و کشتی‌های اوکراین ادامه دادیم وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حملات این کشور به بنادر و کشتی‌های مرتبط با اوکراین ادامه داشته است.

مسکو/ خبرگزاری آنادولو

وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرد که حملات این کشور به بنادر و کشتی‌های مرتبط با اوکراین، طی شب گذشته نیز ادامه داشته است.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: نیروهای مسلح روسیه شامگاه روز گذشته کارخانه و پایانه‌ای را در بندر چورنومورسک هدف قرار دادند که برای تعمیر تجهیزات نظامی و نگهداری مهمات، سوخت و روان‌کننده‌ها استفاده می‌شد.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که دو کشتی باری که در بنادر میکولایف و یوژنی در حال حمل محموله‌های نظامی بودند و دو کشتی باری دیگر که در دریا در حال حرکت بودند، هدف حمله قرار گرفتند.

بر اساس این بیانیه، حملات فوق با استفاده از سلاح‌های دقیق دوربرد مستقر در خشکی و پهپادها انجام شده است.