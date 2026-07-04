روسیه: اوکراین با بیش از 200 پهپاد به مسکو حمله کرد شهردار مسکو گفت که اوکراین طی 24 ساعت گذشته با بیش از 200 پهپاد به مسکو حمله کرده است.

مسکو/خبرگزاری آنادولو

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که اوکراین طی 24 ساعت گذشته با بیش از 200 پهپاد به منطقه مسکو حمله کرده است.

وی نوشت که بیشتر این پهپادها پیش از نزدیک‌شدن به پایتخت روسیه توسط سامانه‌های پدافند هوایی منهدم شدند و 62 پهپاد اوکراینی که به مسکو نزدیک شده بودند نیز سرنگون شدند.

از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه نیز با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که سامانه‌های پدافندی این کشور از شب گذشته تا صبح امروز 389 پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف، از جمله مسکو، لنینگراد، بلگورود، بریانسک، کورسک، روستوف، کراسنودار، شبه‌جزیره کریمه و آب‌های دریای آزوف و دریای سیاه شناسایی و منهدم کرده‌اند.