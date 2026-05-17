روسیه از سرنگونی 586 پهپاد اوکراینی در مناطق مختلف از جمله مسکو خبر داد وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی یک بازه زمانی 11 ساعته، صدها پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف از جمله پایتخت رهگیری و منهدم کرده‌اند؛ حملاتی که به گفته مقام‌های محلی، چند کشته نیز بر جای گذاشته است.

مسکو/ خبرگزاری آنادولو

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در جریان حملات پهپادی گسترده اوکراین، 586 فروند پهپاد را در مناطق مختلف این کشور از جمله مسکو سرنگون کرده‌اند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که از ساعت 22:00 شب گذشته تا 07:00 صبح امروز، سامانه‌های پدافند هوایی روسیه در مسکو و مناطق اطراف آن و همچنین استان‌های بلگورود، کالوگا، کورسک، اوریول، بریانسک، ورونژ، تولا، اسمولنسک، پسکوف، لیپتسک، تور، روستوف، کراسنودار، شبه‌جزیره کریمه و همچنین بر فراز دریای سیاه و دریای آزوف، در مجموع 556 پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است که از ساعت 07:00 تا 09:00 نیز حملات پهپادی ادامه داشته و در این بازه زمانی 30 پهپاد دیگر در مناطق مختلف از جمله حومه مسکو سرنگون شده است.

در بخش دیگری از گزارش‌ها اعلام شد که در فرودگاه شرمتیوو مسکو، بقایای یک پهپاد سرنگون‌شده سقوط کرده اما این حادثه خارج از محدوده خدمات مسافری رخ داده و خسارت یا تلفات جانی نداشته است.

شهردار مسکو نیز پیش‌تر اعلام کرده بود بیش از 120 پهپاد در حمله گسترده به این شهر هدف قرار گرفته‌اند. همچنین مقام‌های محلی گزارش دادند که در این حملات 3 نفر کشته شده‌اند.