وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش این کشور، تاسیسات نظامی در کی‌یف و اودسا را هدف قرار داده است.

روسیه از حمله به تأسیسات نظامی در کی‌یف و اودسا خبر داد وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش این کشور، تاسیسات نظامی در کی‌یف و اودسا را هدف قرار داده است.

مسکو/خبرگزاری آنادولو

وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرده که ارتش این کشور در پاسخ به آنچه "اقدامات تروریستی" اوکراین علیه اهداف غیرنظامی در خاک روسیه خوانده شده، تاسیسات نظامی در کی‌یف و اودسا را هدف قرار داده است.

در این بیانیه‌ تصریح شده که نیروهای مسلح روسیه شب گذشته مراکز صنایع نظامی در کی‌یف، محل تولید و نگهداری پهپادهای دوربرد و میان‌برد را هدف قرار داده اند.

در این بیانیه همچنین آمده است که زیرساخت‌های بندری مورد استفاده برای انتقال محموله‌های نظامی و سوخت در شهر اودسا و شهرهای چورنومورسک و ازمیل در منطقه اودسا نیز هدف قرار گرفته‌اند.

به گفته وزارت دفاع روسیه، این حملات با استفاده از سلاح‌های دوربرد و دقیق زمینی و هوایی و همچنین پهپادها انجام شده است. در این بیانیه همچنین اعلام شد که در جریان حمله، کارخانه‌های «آئرودرون» و «فانپلیت» در کی‌یف و بنادر چورنومورسک، یوژنی و ازمیل هدف قرار گرفته‌اند.