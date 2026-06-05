وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که توماس پوکن، روزنامه‌نگار آمریکایی، اتهام فعالیت به عنوان عامل دولت چین را پذیرفته است.

روزنامه‌نگار آمریکایی به جاسوسی برای چین اعتراف کرد وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که توماس پوکن، روزنامه‌نگار آمریکایی، اتهام فعالیت به عنوان عامل دولت چین را پذیرفته است.

واشنگتن/خبرگزاری آنادولو

وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که توماس پوکن، روزنامه‌نگار آمریکایی که سال‌ها در چین زندگی و برای رسانه‌های دولتی این کشور فعالیت می‌کرد، در دادگاه اتهام فعالیت به عنوان عامل دولت چین را پذیرفته است.

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری، پوکن که از سال 2010 در چین اقامت داشت، به فعالیت به نمایندگی از دولت چین بدون ثبت رسمی نزد دولت آمریکا اعتراف کرده است. پوکن قرار است اول سپتامبر در یک دادگاه فدرال آمریکا محاکمه شود و ممکن است با مجازاتی تا 10 سال زندان روبه‌رو شود.

چارلز برنهام، وکیل مدافع پوکن، اعلام کرد که موکلش پذیرفته که بدون تکمیل فرم‌های قانونی مورد نیاز دولت آمریکا، به عنوان عامل جمهوری خلق چین فعالیت کرده است.

پوکن که با نام مستعار تام مک‌گرگور نیز مطلب می‌نوشت، پس از بازگشت از چین به آمریکا در ماه فوریه بازداشت شد. طبق اسناد دادگاه، وی در بازجویی‌های خود گفته است که تلاش کرده برخی افراد مرتبط با دولت چین را به یک مقام شاغل در یکی از نهادهای دولتی آمریکا معرفی کند و مدعی شده بود احتمال انتقال اطلاعات از سوی این مقام به چین حدود 80 درصد است.

بر اساس اظهارات ثبت‌شده در پرونده، پوکن همچنین برای همکاری با افراد مرتبط با دولت چین، در ازای تهیه گزارش‌های هفتگی که به گفته او قرار بود توسط شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، مطالعه شود، مبلغ 10 هزار دلار به آن مقام آمریکایی پیشنهاد کرده و برای او تلفن همراه و لپ تاپ نیز فراهم کرده بود.