23 آوریل 2026•بهروزرسانی: 23 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
ناتو در بیانیهای اعلام کرد که سمپوزیوم سیاست هستهای که همه ساله برگزار میشود امسال در استانبول برگزار و به پایان رسیده است.
مارک روته، دبیرکل ناتو که به صورت آنلاین در این سمپوزیوم شرکت کرده بود، تاکید کرد: در مواقع بیثباتی شدید که اهمیت بازدارندگی هستهای افزایش مییابد، باید اطمینان حاصل کنیم که بازدارندگی هستهای ناتو معتبر و مؤثر باقی میماند.
در این بیانیه آمده است: بیش از 150 کارشناس از کشورهای عضو در این سمپوزیوم که پیش از اجلاس ناتو که در 7-8 جولای در آنکارا برگزار خواهد شد، شرکت کردند و در مورد «سیاست هستهای و بازدارندگی هستهای» به تبادل نظر پرداختند.
دبیرکل ناتو از ترکیه بابت میزبانی این رویداد تشکر و از کمکهای قابل توجه آن به حوزه امنیت، از جمله سرمایهگذاریهای دفاعی در همه زمینهها، تقدیر کرد.
روته همچنین اظهار داشت که صنعت دفاعی ترکیه همچنان در حال نوآوری و رشد است.