25 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
مارک روته، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پس از دیدار با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید، در جمع خبرنگاران اظهار داشت که دستیابی ایران به سلاح هستهای تهدیدی برای کل جهان خواهد بود؛ ایران به هیچوجه نباید دارای توانمندی تولید سلاح هستهای باشد.
وی با بیان اینکه کشورهای عضو ناتو در مخالفت با دستیابی ایران به سلاح هستهای موضعی مشترک دارند، گفت که برخورداری ایران از چنین سلاحی برای جهان تهدیدآمیز خواهد بود. ایران به هیچوجه نباید به توانمندی هستهای نظامی دست پیدا کند.
روته همچنین با اشاره به موضوع هزینههای دفاعی اعضای ناتو اظهار داشت که ترامپ همچنان به این ائتلاف متعهد است، اما از متحدان آمریکا انتظار دارد بودجه دفاعی خود را افزایش دهند.
وی درباره اسپانیا نیز گفت که مادرید متعهد به تحقق اهداف دفاعی ناتو است، اما معتقد است با افزایش هزینههای دفاعی به 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی میتواند به این اهداف دست یابد.
روته با این ارزیابی موافق نبود و تاکید کرد که برای تحقق اهداف تعیینشده، سطح بالاتری از هزینههای دفاعی مورد نیاز است و اختلافنظر او با دولت اسپانیا در این زمینه از سال گذشته تاکنون ادامه دارد.