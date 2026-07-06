06 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 06 ژوئیه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
مارک روته، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پیش از آغاز برگزاری سی و ششمین اجلاس سران این پیمان در آنکارا، گفت: در نتیجه سرمایهگذاریهایی که طی سالها انجام دادهایم، در حال افزایش ظرفیت خود هستیم.
او تاکید کرد: اقتصادهای خود را نیز در منطقه از آرکانزاس در ایالات متحده آمریکا گرفته تا آنکارا با سرمایهگذاریها در صنایع دفاعی تقویت خواهیم کرد.
دبیرکل ناتو اظهار داشت: ما با هم تقریباً دو سوم اقتصاد جهان را نمایندگی میکنیم. ما با هم قدرتمند هستیم.
او همچنین تاکید کرد: رهبری (ترکیه) در ناتو مهم است. موقعیت شما بر روی نقشه مهم است. این واقعیت که (نشست) اینجا در آنکارا برگزار میشود بسیار مهم است.
دبیرکل ناتو خاطرنشان کرد: (ASELSAN) ترکیه از طریق صنایع دفاعی خود از بسیاری از کشورهای دیگر در ائتلافمان نیز حمایت میکند.
روته در مورد آزمایش موشکی چین در اقیانوس آرام، گفت: نمیتوانیم در مورد چین سادهلوح باشیم. همهجا به هم پیوسته است. آنچه در اقیانوس آرام اتفاق میافتد بر ترانس آتلانتیک نیز تأثیر میگذارد.