روته: از آرکانزاس تا آنکارا اقتصادهای خود را با سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع دفاعی تقویت خواهیم کرد دبیرکل ناتو پیش از آغاز سی و ششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا، گفت که اقتصادهای خود را در منطقه، از آرکانزاس در آمریکا تا آنکارا، با سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع دفاعی تقویت خواهیم کرد.