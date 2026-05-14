روبیو: چین از نظر ژئوپلیتیکی بزرگترین چالش سیاسی است

14 مه 2026•بهروزرسانی: 14 مه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز قبل از عزیمت به چین، اظهار داشت: چین از نظر ژئوپلیتیکی بزرگترین چالش سیاسی برای ما است، اما روابط با این کشور مهمترین رابطهای است که باید مدیریت شود.
روبیو افزود: چین کشوری بزرگ و قدرتمند است. این کشور به رشد خود ادامه خواهد داد.
او با اشاره به اینکه ممکن است موقعیتهایی وجود داشته باشد که منافع ایالات متحده با منافع چین در تضاد باشد، گفت: ما باید این موقعیتها را مدیریت کنیم تا از جنگ جلوگیری و صلح و ثبات را در جهان حفظ کنیم.
روبیو تأکید کرد: ممکن است زمینههایی برای همکاری با چین وجود داشته باشد. ایالات متحده نمیتواند از نظر تجاری به چین یا هر کشوری وابسته باشد.
او در مورد وضعیت تنگه هرمز اظهار داشت: حل این موضوع به نفع آنها (چین) است و ما امیدواریم که آنها را متقاعد کنیم که نقش فعالتری در وادار کردن ایران به دست برداشتن از آنچه در حال حاضر در خلیج انجام میدهد و سعی در انجام آن دارد، ایفا کنند.