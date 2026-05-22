مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه در مذاکرات با ایران پیشرفت‌هایی حاصل شده، تاکید کرد که دریافت هزینه عبور از تنگه هرمز غیرقابل قبول است.

روبیو: پیشرفت‌هایی در مذاکرات با ایران حاصل شده است مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه در مذاکرات با ایران پیشرفت‌هایی حاصل شده، تاکید کرد که دریافت هزینه عبور از تنگه هرمز غیرقابل قبول است.

بروکسل/خبرگزاری آنادولو

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با بیان اینکه در مذاکرات با ایران پیشرفت‌هایی حاصل شده، تاکید کرد که پافشاری تهران برای دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز از نظر حقوق بین‌الملل "غیرقابل قبول" است.

روبیو در حاشیه نشست وزیران خارجه ناتو در شهر هلسینگبورگ سوئد در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست سران ناتو که قرار است هفتم و هشتم ژوئیه در آنکارا برگزار شود، آن را "یکی از مهم‌ترین اجلاس سران تاریخ ناتو" توصیف کرد و گفت: رئیس جمهور ترامپ از مواضع برخی متحدان ناتو درباره عملیات‌های خاورمیانه ناخرسند است.

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که این مسئله باید در سطح رهبران بررسی شود و افزود آمریکا همچنان به همکاری با متحدان خود ادامه می‌دهد. روبیو همچنین به سخنان اخیر ترامپ درباره استقرار نیروهای آمریکایی در لهستان اشاره کرد و افزود: واشنگتن به دلیل تعهدات جهانی خود ناچار است به‌طور مداوم محل استقرار نیروهایش را بازنگری کند.

روبیو با اشاره به ادامه مذاکرات با ایران تصریح کرد: فکر می‌کنم موضوع ایران امروز نیز مطرح خواهد شد. هنوز خیلی زود است، اما در مذاکرات جاری پیشرفت‌هایی مشاهده شده و پیشرفت محدودی حاصل شده است. نمی‌خواهم در این باره اغراق کنم، اما این یک نشانه مثبت است. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این رژیم نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و برای تحقق این هدف باید مسئله غنی‌سازی و اورانیوم با غنای بالا حل‌وفصل شود.

وزیر خارجه آمریکا همچنین طرح احتمالی ایران برای دریافت هزینه عبور از کشتی‌ها در تنگه هرمز را مغایر حقوق بین‌الملل دانست و گفت هیچ کشوری در جهان چنین اقدامی را نمی‌پذیرد.