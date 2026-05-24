روبیو: در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده اما هنوز توافق نهایی به دست نیامده است وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد در روند پیش‌نویس توافق با ایران پیشرفت‌هایی حاصل شده و احتمال انتشار اخبار جدید وجود دارد، اما تأکید کرد هنوز توافق نهایی حاصل نشده و هدف اصلی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک با سوبرامانیام جایشانکار، همتای هندی خود در دهلی‌نو گفت: در روند پیش‌نویس توافق احتمالی با ایران پیشرفت حاصل شده و ممکن است طی امروز اخبار جدیدی در این زمینه منتشر شود.

روبیو با بیان اینکه در خصوص ایران و تنگه هرمز طی ساعات آینده احتمال انتشار اخبار تازه وجود دارد، تاکید کرد که اعلام نهایی بر عهده رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود.

او با اشاره به روند مذاکرات فوق گفت هرچند پیشرفت‌های جدی حاصل شده، اما هنوز توافق نهایی به دست نیامده و هدف نهایی این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که در 48 ساعت گذشته با شرکای منطقه خلیج درباره پیش‌نویسی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و حذف هزینه‌های عبور و مرور در این مسیر گفت‌وگو و پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

در همین نشست، سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند نیز با اشاره به روابط راهبردی دهلی نو و واشنگتن، اعلام کرد که در گفت‌وگو با روبیو موضوعات مربوط به خاورمیانه، همکاری‌های دفاعی و اقتصادی بررسی شده است.

جایشانکار همچنین بر اهمیت صلح و ثبات در خاورمیانه و لزوم کاهش تنش‌ها تاکید کرد.