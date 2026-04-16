بیروت / خبرگزاری آنادولو

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در گفت‌وگوی تلفنی با جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، آخرین تحولات سیاسی و میدانی منطقه را بررسی و بر تعهد واشینگتن به برقراری صلح تاکید کرد.

طبق بیانیه صادر شده از سوی ریاست‌جمهوری لبنان، در این تماس تلفنی جوزف عون از حمایت‌های همه‌جانبه ایالات متحده و تلاش‌های دیپلماتیک این کشور برای دستیابی به توافق آتش‌بس ابراز رضایت کرد.



وی نقش میانجی‌گری آمریکا در کاهش تنش‌های جاری را برای امنیت ملی لبنان حیاتی توصیف نمود.

مارکو روبیو نیز در این گفتگو اظهار داشت که واشینگتن به تلاش‌های خود برای نهایی کردن آتش‌بس با هدف هموار کردن مسیر صلح، امنیت و ثبات پایدار در لبنان ادامه خواهد داد.



وزیر امور خارجه آمریکا همچنین ضمن قدردانی از مواضع رئیس‌جمهور عون، بر اهمیت تقویت نهادهای قانونی لبنان برای عبور از بحران فعلی و بازگشت آرامش به منطقه تاکید کرد.