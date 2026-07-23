روبیو: ایران برای توافق آماده نیست و همچنان تاوان اقداماتش را خواهد پرداخت

23 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا با ادعای اینکه ایران آمادگی دستیابی به توافق را ندارد، گفت: آنها همچنان هزینه پرداخت خواهند کرد و این تاوان هر شب بیشتر و بیشتر میشود، اکنون نیز دقیقاً همین اتفاق در حال رخ دادن است.
روبیو که برای شرکت در پنجاهونهمین نشست وزیران امور خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) در فیلیپین حضور دارد، در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران، مدعی شد ایران بهصورت مستقیم و غیرمستقیم برای دستیابی به توافق با آمریکا «التماس» کرده است.
وی اظهار داشت: مشکل ایران این است که هر زمان توافقی انجام میدهد، مقامهای این کشور یا آن را نقض میکنند یا میخواهند آن را تغییر دهند. این نشان میدهد که آنها برای توافق آماده نیستند.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین مدعی شد که ایران برای اقدامات خود «هزینههای سنگینی» خواهد پرداخت و افزود: زیرساختهای صنایع دفاعی آنها نابود شده است. هر شب سکویهای پرتاب و سامانههای راداری خود را از دست میدهند. میلیاردها دلار خسارت دیدهاند و اقتصادشان در وضعیت فاجعهباری قرار دارد. با این حال، هر روز با ما تماس میگیرند و برای توافق التماس میکنند. از طریق کشورهای ثالث نیز برای ما پیام میفرستند، اما دیگر کشوری نمانده که از طریق آن پیام ارسال کنند.
روبیو در ادامه مدعی شد که حکومت ایران کشور خود را «ویران کرده است» و گفت: ایران کشوری ثروتمند است و اگر بخواهد میتواند به ثروتمندترین کشور خاورمیانه تبدیل شود، اما بر عکس، منابع خود را صرف حزبالله، حماس، حوثیها و شبهنظامیان شیعه میکند. آنها در سراسر جهان از تروریسم حمایت میکنند، برای کشتار مردم هزینه میکنند، پهپاد و موشک تولید میکنند و برنامه تسلیحات هستهای خود را ادامه میدهند.