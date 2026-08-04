روبیو: امیدوارم که به‌زودی در مورد تنگه هرمز توافق حاصل شود وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که در مورد تنگه هرمز به‌زودی با ایران توافقی حاصل شود.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد توافق احتمالی با ایران در مورد تنگه هرمز، گفت: می‌توانم بگویم که در این روند پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما هنوز نهایی نشده است؛ امیدوارم به زودی اتفاق بیفتد.

روبیو در مراسم امضای توافق‌نامه همکاری هسته‌ای غیرنظامی با پاراگوئه به همراه پدرو آلیانا، معاون رئیس جمهور این کشور، به موضوع ایران پرداخت.

او اظهار داشت که آنها در تلاشند تا در مورد دو موضوع با ایران به توافق برسند: خلع سلاح هسته‌ای ایران و افزایش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز.

روبیو گفت: ما به سمت مذاکرات بلندمدت در مورد خلع سلاح هسته‌ای حرکت می‌کنیم، معتقدم که در کوتاه‌مدت، روندی از بحث و مذاکره بین عمان و ایران، که ما نیز در آن مشارکت داریم، در حال انجام است تا به کشتی‌های بیشتری اجازه داده شود تا با خیال راحت از اینجا (تنگه هرمز) عبور کنند.