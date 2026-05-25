25 مه 2026•بهروزرسانی: 25 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در گفتوگو با خبرنگاران در دهلینو، پایتخت هند اظهار داشت که تلاشها برای دستیابی به توافق احتمالی میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه «شب گذشته تصور میکردیم تحولاتی رخ خواهد داد»، گفت که ممکن است امروز نیز پیشرفتهایی در این زمینه حاصل شود.
روبیو با تاکید بر اینکه پیشنهاد مربوط به بازگشایی تنگه هرمز و همچنین مذاکرات هستهای همچنان روی میز قرار دارد، افزود: امیدوارم بتوانیم به نتیجه برسیم.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور توافقی «بد» را نخواهد پذیرفت و واشنگتن برای موفقیت دیپلماسی، همه فرصتها را بررسی خواهد کرد.
روبیو روز گذشته نیز پس از دیدار با سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند در دهلینو، اعلام کرده بود که ممکن است در ساعات آینده اخبار تازهای درباره ایران و تنگه هرمز منتشر شود.
وی همچنین گفته بود که هرچند در مسیر دستیابی به توافق با ایران «پیشرفت جدی» حاصل شده، اما هنوز توافق نهایی به دست نیامده است.