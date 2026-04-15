روایت اسیر فلسطینی از خشونت سیستماتیک در زندان‌های اسرائیل به گفته اسیر فلسطینی آزاد شده از زندان‌های اسرائیل، شکنجه‌ با شوک الکتریکی به نواحی حساس گرفته تا خاموش کردن سیگار روی بدن زندانیان، به یک روال روزانه تبدیل شده است.

غزه/ خبرگزاری آنادولو

محمد زکی البکری، فلسطینی آزاد شده از زندان‌های اسرائیل، شکنجه و بدرفتاری‌هایی را که به مدت 20 ماه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف تحمل کرده بود، به خبرنگار آنادولو شرح داد.

البکری 37 ساله، در گوشه‌ای تنگ از خانه محقر خود در شهر غزه، در روز «اسیر» در فلسطین با خبرنگار خبرگزاری آنادولو از سختی‌هایی که در طول 20 ماه اسارت در زندان‌های اسرائیل با آن مواجه بود، گفت.

او قبل از صحبت مکث کوتاهی کرد و برای یافتن کلمات مناسب برای توصیف تجربیات خود تلاش کرد و سپس گفت: من آنگونه که وارد شدم، از زندان خارج نشدم. چیزی اینجا باقی ماند، یا شاید چیزی اینجا شکسته شد.» این سخنان بیانگر زخم‌های عمیقی بود که بر او وارد شده بود.

البکری اظهار داشت: اوایل مارس 2024 در جریان حملات اسرائیل به غزه، در عملیاتی در خان یونس بازداشت شدم.

او افزود که این روند تنها به محدود شدن آزادی او ختم نشده، بلکه آغاز دوره‌ای از خشونت‌های جسمی و روانی نیز بوده است.

البکری در توصیف اولین تجربه خود پس از دستگیری، گفت که به بازداشتگاه سدی تیمان منتقل شده است، جایی که به خاطر شکنجه‌های وحشیانه توسط نظامیان اسرائیلی شناخته شده است.

او تجربیات خود را در آنجا اینگونه بازگو کرد: آنها ما را کاملاً برهنه کردند. تمام لباس‌هایمان را درآوردند و ما را برهنه در مقابل یکدیگر نگه داشتند.

وی اظهار داشت که اعمالی که متحمل شده سیستماتیک بوده است.

او گفت: همه چیز به یک روال روزانه تبدیل شده بود، از شوک الکتریکی به نواحی حساس گرفته تا خاموش کردن سیگار روی بدنمان، بسته شدن دست و پاهایمان از پشت و بستن چشم‌هایمان برای ساعت‌ها.