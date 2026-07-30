رهگیری بیش از 800 مهاجر غیرقانونی در مسیر شنا به سمت سبته اسپانیا

30 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرگزاری رسمی اسپانیا، بیش از 800 مهاجر غیرقانونی که عمدتاً تبعه مراکش و الجزایر بودند، هنگام شنا از سواحل شهر «کاستییخوس» مراکش به سوی شهر خودمختار سبته متعلق به اسپانیا در شمال آفریقا، با قایقهای گشتی مراکش و اسپانیا مواجه و رهگیری شدند.
سازمان امداد و نجات دریایی اسپانیا اعلام کرد که در این حادثه، بیش از 300 نفر از دریا نجات یافته و پیکر بیجان دو نفر نیز کشف شده است. همچنین با همکاری صلیب سرخ اسپانیا، 117 نفر دیگر از آب نجات یافتند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی اسپانیا نیز حدود 200 نفر را با قایقهای گشتی تا محل امن همراهی کردند.
از سوی دیگر، مقامهای مراکش برای کمک به مهاجرانی که موفق به رسیدن به سواحل اسپانیا نشده بودند، یگانهای دریایی خود را به منطقه اعزام کردند.