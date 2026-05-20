استانبول / خبرگزاری آنادولو
الی بورگوس، پرستار آمریکایی-پورتوریکویی که داوطلبانه در بیمارستان ناصر در خان یونس، در جنوب غزه کار میکند، به خبرنگار انادولو سختیهایی را که بیماران، به ویژه نوزادان در غزه با آن مواجه هستند، توصیف کرد.
اسرائیل علیرغم توافق آتشبس، ورود تجهیزات پزشکی و خروج بیماران برای درمان از نوار غزه را محدود میکند.
بورگوس به مورد یک نوزاد چهار ماهه که مجبور به جراحی شد اشاره کرد و گفت: او مجبور به جراحی شد، او مشکل سوء تغذیه داشت. او همچنین در زخم خود دچار مشکلات عفونی شد و به عمل جراحی دیگری نیاز دارد.
او با اشاره به کمبود تجهیزات پزشکی اظهار داشت: ما تجهیزات پزشکی کافی نداریم، گاز استریل کافی برای پانسمان مناسب این زخم نداریم. او کیسه کولوستومی لازم برای محافظت از پوست خود را ندارد. این نوزاد صرفاً به دلیل کمبود تجهیزات رنج میبرد.
بورگوس اظهار داشت: با تجهیزات مناسب، مشکلات سلامتی نوزاد فلسطینی قابل حل است. این نوزاد در معرض خطر سپسیس (مسمومیت خون) است و سوء تغذیه نیز به بهبودی او کمکی نمیکند.
او با تأکید بر لزوم درمان نوزاد در خارج از نوار غزه، گفت: شاید باید یک راهرو بین غزه و قدس یا جایی خارج از آن وجود داشته باشد تا این نوزاد بتواند مداخله پزشکی و مراقبتهای لازم برای بهبودی را دریافت کند. راه حل باید بسیار آسان باشد. خانواده و نوزاد بیجهت رنج میبرند.
این پرستار پورتوریکویی اظهار داشت که نیرا، نوزاد 3 ماهه، با یک بیماری تشخیص داده نشده به دنیا آمده است.
او گفت: ما اینجا آزمایشهای لازم را نداریم. پزشکان نمیتوانند تشخیص صحیح را انجام دهند و بنابراین نمیدانیم چگونه به این نوزاد کمک کنیم.