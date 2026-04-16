Emre Aytekin
16 آوریل 2026•بهروزرسانی: 16 آوریل 2026
پکن/خبرگزاری آنادولو
اقتصاد چین در سهماهه نخست سال 2026، با وجود سایه سنگین جنگ در خاورمیانه و اختلال در بازار انرژی، رشدی 5 درصدی را ثبت کرد که فراتر از پیشبینیهای اولیه و بالاتر از نرخ رشد اواخر سال گذشته است.
بر اساس دادههای منتشرشده توسط اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی این کشور در دوره ژانویه تا مارس 2026 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 درصد افزایش یافته است.
این رشد در حالی محقق شد که با وجود تاثیرات منفی جنگ خاورمیانه بر دادههای ماه مارس، اقتصاد چین همچنان در مسیر هدفگذاری دولت برای رشد 4.5 تا 5 درصدی حرکت کرده است.
تولید ناخالص داخلی چین در مقایسه با سهماهه چهارم سال 2025 نیز 1.3 درصد افزایش داشته است.
اقتصاد چین در سهماهه پایانی 2025 رشد 4.5 درصدی و در کل سال 5 درصد رشد را ثبت کرده بود و دولت این کشور هدف رشد سالانه را از حدود 5 درصد به بازه 4.5 تا 5 درصد کاهش داده است.
معاون رئیس اداره ملی آمار چین اعلام کرد اقتصاد این کشور سال را قدرتمند آغاز کرده، اما به دلیل پیچیدهتر شدن شرایط خارجی و عدم تعادل میان عرضه قوی و تقاضای ضعیف در داخل، نیاز به تقویت پایههای رشد وجود دارد.