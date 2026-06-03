آبیجان/خبرگزاری آنادولو

ساحل عاج طی سالهای اخیر به دلیل ثبات سیاسی، رشد اقتصادی سریع و فضای مناسب کسب‌وکار، به یکی از مقاصد مهم سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بازرگانان ترک در غرب آفریقا تبدیل شده است.

در حال حاضر حدود 100 فعال اقتصادی ترک در این کشور حضور دارند و حجم تجارت دوجانبه دو کشور به حدود 1.5 میلیارد دلار رسیده است.

دنیز اردوغان باریم، سفیر ترکیه در آبیجان در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو با بیان اینکه روابط ترکیه و ساحل عاج در سطح "بسیار مطلوبی" قرار دارد، گفت: مقامات این کشور روابط دوجانبه را عالی توصیف می‌کنند. روابط دو کشور در حوزه‌های کشاورزی، سلامت، تجارت، آموزش، امور نظامی و صنایع دفاعی نیز درحال گسترش است.

به گفته سفیر ترکیه، حجم مبادلات تجاری دو کشور طی سال‌های اخیر دو برابر شده و از هدف یک میلیارد دلاری تعیین‌شده از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز فراتر رفته و شرکت‌های ترک از جمله لیماک، سانکو و اویاک در بخش‌هایی مانند سیمان، بتن آماده، صنایع شیمیایی و فرآوری کاکائو در ساحل عاج سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

باریم همچنین اعلام کرد که دولت ساحل عاج از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ترک برای حضور در نشست مشورتی توسعه زیرساختی این کشور در روزهای هشتم و نهم ژوئیه در آبیجان دعوت کرده است. وی تاکید کرد که ثبات سیاسی و اقتصادی ساحل عاج موجب افزایش توجه سرمایه‌گذاران خارجی شده و ترکیه نیز در میان شرکای اقتصادی مهم این کشور جایگاه قابل توجهی دارد.