رشد سبز در بازارهای بورس آسیا؛ صعود چشمگیر شاخص‌های ژاپن و کره جنوبی شاخص‌های اصلی بازارهای بورس در کشورهای آسیایی شاهد موجی از افزایش ارزش سهام بودند که در این میان بورس‌های توکیو و سئول بیشترین جهش را ثبت کردند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

بازارهای مالی آسیا معاملات سه‌شنبه، 14 آوریل 2026 را با رویکردی مثبت آغاز کردند و اکثر شاخص‌های معتبر منطقه با رشد مواجه شدند.



در صدر این تحولات، شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن با افزایش قابل توجه 2.4 درصدی به سطح 57,880 واحد رسید.



در کره جنوبی نیز وضعیت مشابهی حاکم بود؛ شاخص «کوسپی» بورس سئول با ثبت رشد 2.7 درصدی، در سطح 5,968 واحد قرار گرفت و یکی از بهترین روزهای معاملاتی خود را سپری کرد.



از سوی دیگر، بازارهای چین و هنگ‌کنگ نیز هرچند با شتابی کمتر، اما در مسیر صعودی حرکت کردند.



شاخص ترکیبی شانگهای با 0.5 درصد افزایش به کانال 4,007 واحد وارد شد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ‌کنگ نیز با رشدی مشابه (0.5 درصد) در سطح 25,805 واحد ایستاد.



این در حالی است که تالار شیشه‌ای بورس هند امروز به دلیل تعطیلات رسمی در این کشور بسته بود و فعالیتی نداشت.



کارشناسان معتقدند این رشد هماهنگ در بازارهای آسیایی ناشی از انتشار آمارهای اقتصادی مثبت و بهبود فضای روانی در بازارهای جهانی است.

