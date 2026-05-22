استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز جمعه، 22 مه 2026 با افزایش ارزش سهام مواجه شدند.

در این راستا، شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن با 2.74 درصد ارتقا در سطح 63,375 واحد و شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با 0.41 درصد افزایش در سطح 7,847 واحد قرار گرفتند.

شاخص ترکیبی شانگهای چین با 0.8 درصد رشد به 4,110 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افزایش 1 درصدی به 25,650 واحد رسیدند.

شاخص «سانسکس» بورس هند نیز با رشد 0.7 درصدی در سطح 75,676 واحد قرار گرفت.