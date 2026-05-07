استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز پنجشنبه، هفتم مه 2026 تحت تاثیر خوش‌بینی نسبت به دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه، روند مثبتی را تجربه کردند و شاخص‌های ژاپن و کره جنوبی به بالاترین رکورد خود رسیدند.

در این راستا، شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با 1.4 درصد افزایش در سطح 7,490 واحد قرار گرفت.

شاخص ترکیبی شانگهای چین با 0.4 درصد رشد به 4,175 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افزایش 1.6 درصدی به 26,637 واحد رسیدند.

شاخص «سانسکس» بورس هند نیز با سیر افقی در سطح 77,958 واحد قرار گرفت.

شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن رکورد 63,091.14 واحدی و شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی نیز رکورد 7,531.88 واحدی را تجربه کردند.