استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز چهارشنبه، ششم مه 2026 تحت تاثیر رکوردشکنی بورس کره‌جنوبی با افزایش ارزش سهام مواجه شدند.

در این راستا، شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با 6.5 درصد افزایش در سطح 7,384 واحد قرار گرفت.

شاخص ترکیبی شانگهای چین با 1.1 درصد رشد به 4,155 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افزایش 1 درصدی به 26,165 واحد رسیدند.

شاخص «سانسکس» بورس هند نیز با رشد 0.2 درصدی در سطح 77,170 واحد قرار گرفت. بورس ژاپن امروز به دلیل تعطیل رسمی در این کشور بسته بود.