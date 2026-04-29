Mahmut Çil
29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شاخصهای اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز چهارشنبه، 29 آوریل 2026 علیرغم روند مذاکرات متوقفشده در مورد تنشها در منطقه خاورمیانه با افزایش ارزش سهام مواجه شدند.
جریان اخبار مربوط به تنشها در خاورمیانه مورد توجه سرمایهگذاران است. طبق گزارشهای مطبوعات آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیشنهاد ایران برای به تعویق انداختن مذاکرات هستهای در ازای بازگشایی تنگه هرمز را نمیپذیرد.
انتظارات مبنی بر کوتاه مدت بودن تنشها در منطقه، جای خود را به پیشبینیهایی داده است که تنشها ممکن است برای مدت طولانیتری ادامه یابد، با بسته ماندن تنگه هرمز نیز خطرات برای عرضه انرژی افزایش مییابد.
در این راستا، شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با 0.8 درصد افزایش در سطح 6,690.9 واحد قرار گرفت.
شاخص ترکیبی شانگهای چین با 0.7 درصد رشد به 4,107 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افزایش 1.5 درصدی به 26,032 واحد رسیدند.
شاخص «سانسکس» بورس هند نیز با رشد 1.2 درصدی در سطح 77,764 واحد قرار گرفت.