استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی به جز بورس چین، امروز چهارشنبه، 15 آوریل 2026 با افزایش ارزش سهام مواجه شدند.

در این راستا، شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن با 0.6 درصد ارتقا در سطح 58,228 واحد و شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با 2.1 درصد افزایش در سطح 6,091 واحد قرار گرفتند.

شاخص ترکیبی شانگهای چین با 0.1 درصد کاهش ارزش به 4,022 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افزایش 0.5 درصدی به 25,987 واحد رسیدند.

شاخص «سانسکس» بورس هند نیز با رشد 1.6 درصدی در سطح 78,067 واحد قرار گرفت.