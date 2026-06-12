استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​​​​​​​​شاخص‌های اصلی اکثر بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز جمعه، 12 ژوئن 2026 با افزایش ارزش سهام مواجه شدند.

شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن با 2.9 درصد ارتقا در سطح 66,058 واحد و شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با 4.6 درصد افزایش در سطح 8,124 واحد قرار گرفتند.

شاخص ترکیبی شانگهای چین با 1.2 درصد رشد ارزش به 4,033 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با افزایش 1.6 درصدی به 24,644 واحد رسیدند.

شاخص «سانسکس» بورس هند نیز با رشد 1.1 درصدی در سطح 74,670 واحد قرار گرفت.