رشد ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی بازارهای سهام اروپا معاملات امروز سه‌شنبه، 2 ژوئن 2026 را با روند صعودی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.7 درصد ارتقا در سطح 626 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با رشد 1.2 درصد در سطح 25.180 واحد قرار گرفتند.

شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با یک درصد رشد ارزش به 50,273 واحد رسید.

همچنین، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.7 درصد رشد به 18,311 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.8 درصد افزایش به 8.207 واحد دست یافتند.