رشد ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی بازارهای سهام اروپا معاملات امروز جمعه، 29 مه 2026 را با روند صعودی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.3 درصد ارتقا در سطح 627 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با رشد 0.1 درصد در سطح 25.114 واحد قرار گرفتند.

شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با افزایش 0.1 درصدی به 10,440 واحد و شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.5 درصد رشد ارزش به 50,048 واحد رسیدند.

همچنین، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.5 درصد رشد به 18,398 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.6 درصد افزایش به 8.239 واحد دست یافتند.