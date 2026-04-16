رشد ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی بازارهای سهام اروپا امروز پنجشنبه، 16 آوریل 2026 در پی افزایش خوش‌بینی به نتایج مذاکرات و تمدید آتش‌بس میان ایالات متحده آمریکا و ایران، معاملات خود را با روندی صعودی آغاز کردند.



در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.2 درصد ارتقا در سطح 618.7 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با رشد 0.1 درصد در سطح 24,093 واحد قرار گرفتند.

شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با افزایش 0.2 درصدی به 10,575 واحد و شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.5 درصد رشد ارزش به 48,388 واحد رسیدند.

همچنین، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.2 درصد رشد به 18,212 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.2 درصد افزایش به 8,291 واحد دست یافتند.