رشد ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز سه‌شنبه، 14 آوریل 2026 معاملات خود را با سیر صعودی آغاز کردند.

امیدها برای نتیجه موفقیت‌آمیز مذاکرات ایالات متحده و ایران دوباره افزایش یافته و بازارهای سهام اروپا روند مثبتی را نشان می‌دهند.

جریان اخبار از مذاکرات بین ایالات متحده و ایران همچنان بر قیمت‌گذاری تأثیر می‌گذارد. تنش‌هایی که به دلیل بن‌بست دو کشور بر سر مسائل هسته‌ای و کنترل تنگه هرمز تشدید شده بود، در مذاکرات دیروز تا حدودی کاهش یافت.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.6 درصد ارتقا در سطح 617.7 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با رشد 1 درصد در سطح 23,974 واحد قرار گرفتند.

شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با افزایش 0.3 درصدی به 10,608 واحد و شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.5 درصد رشد ارزش به 47,746 واحد رسیدند.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.7 درصد رشد به 18,135 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.4 درصد افزایش به 8,266 واحد دست یافتند.