شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی به‌جز کره جنوبی امروز سیر صعودی در پیش گرفتند.

رشد ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا به‌جز کره جنوبی شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی به‌جز کره جنوبی امروز سیر صعودی در پیش گرفتند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی به‌جز کره جنوبی امروز چهارشنبه، اول جولای 2026 معاملات خود را با افزایش ارزش سهام آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن با 0.6 درصد رشد به 70,486 واحد رسید.

شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با 2 درصد افت به 8,303 واحد سقوط کرد.

شاخص ترکیبی شانگهای چین با 0.2 درصد افزایش به 4,104 واحد و شاخص «سنسکس» بورس هند با رشد نسبی به 76,960 واحد دست یافتند.

شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ به دلیل تعطیلی فعالیت نداشت.