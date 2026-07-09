Emirhan Yılmaz
09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شاخصهای اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی بهجز هنگ کنگ امروز پنچشنبه، نهم جولای 2026 معاملات خود را با افزایش ارزش سهام آغاز کردند.
در این راستا، شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن با 1.55 درصد رشد به 67,856 واحد و شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با 0.50 درصد ارتقا به 7,283 واحد رسیدند.
شاخص ترکیبی شانگهای چین با 1.21 درصد افزایش به 4,020 واحد و شاخص «سنسکس» بورس هند با رشد 0.72 درصدی به 77,049 واحد دست یافتند.
این در حالی است که شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با 0.73 درصد کاهش به 24,021 واحد سقوط کرد.