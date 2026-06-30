رشد ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا به‌جز هنگ کنگ شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی به‌جز هنگ کنگ امروز سیر صعودی در پیش گرفتند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی به‌جز هنگ کنگ امروز سه‌شنبه، 30 ژوئن 2026 معاملات خود را با افزایش ارزش سهام آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن با 1.1 درصد رشد به 70,240 واحد و شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با 1 درصد ارتقا به 8,476 واحد رسیدند.

شاخص ترکیبی شانگهای چین با 0.2 درصد افزایش به 4,083 واحد و شاخص «سنسکس» بورس هند با رشد نسبی به 76,730 واحد دست یافتند.

این در حالی است که شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با 1 درصد کاهش به 22,807 واحد سقوط کرد.