رشد ارزش سهام در اکثر بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​​​​​​​​شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز چهارشنبه ششم مه 2026 معاملات خود را با سیر صعودی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 1.3 درصد ارتقا در سطح 617 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با رشد 1.4 درصد در سطح 24,733 واحد قرار گرفتند.

شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با رشد 1.5 درصدی به 10,370 واحد و شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 1.4 درصد رشد ارزش به 49,232 واحد رسیدند.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 1.4 درصد رشد به 17,907 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 1.4 درصد افزایش به 8,170 واحد دست یافتند.