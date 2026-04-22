رشد ارزش سهام در اکثر بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز چهارشنبه 22 آوریل 2026 معاملات خود را با سیر صعودی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.3 درصد ارتقا در سطح 617.7 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با رشد 0.3 درصد در سطح 24,365 واحد قرار گرفتند.

شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با کاهش 0.1 درصدی به 10,494 واحد و شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.3 درصد رشد ارزش به 48,055 واحد رسیدند.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.1 درصد رشد به 18,172 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.2 درصد افزایش به 8,250 واحد دست یافتند.