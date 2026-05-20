رسانه‌های ایران: وزیر کشور پاکستان مجددا به تهران سفر کرد

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

منابع آگاه دیپلماتیک در اسلام‌آباد اعلام کردند که سناتور سید محسن رضا نقوی، وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در کمتر از یک هفته به تهران سفر کرده است.

به گزارش (ایرنا)، این منبع آگاه گفت که نقوی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک میان تهران و اسلام‌آباد، بار دیگر راهی ایران شده است.

وی در سفر قبلی خود با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و اسکندر مومنی وزیر کشور دیدار و گفت‌وگو کرده بود.

همزمان، انصار عباسی، روزنامه‌نگار پاکستانی نزدیک به نهادهای نظامی این کشور، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان وارد مرحله حساسی شده است.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز در دیدار اخیر با وزیر کشور پاکستان ضمن قدردانی از تلاش‌های اسلام‌آباد برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها، رفتارها و مواضع متناقض آمریکا را مانعی جدی در مسیر دیپلماسی دانست.

وزیر کشور پاکستان نیز با تأکید بر گسترش روابط دوجانبه، ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های دیپلماتیک کشورش به برقراری صلح و ثبات در منطقه کمک کند.