رسانه‌های ایران: موافقت آمریکا با آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در پی مذاکرات اسلام‌آباد رسانه‌های ایران مدعی شدند که در جریان مذاکرات جاری در پاکستان، ایالات متحده تحت فشار و در نتیجه گفتگوهای دیپلماتیک، با آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کرده است.

تهران/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس گزارش خبرگزاری «تسنیم»، یک مقام آگاه ایرانی جزئیاتی از پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات اسلام‌آباد میان تهران و واشینگتن را فاش کرد.



به گفته این منبع، یکی از دستاوردهای اصلی نشست‌های اخیر، عقب‌نشینی آمریکا در حوزه مالی و پذیرش آزادسازی منابع ارزی ایران بوده است.

تلاش برای دریافت تضمین‌های اجرایی این مقام که نامش فاش نشده، اظهار داشت: «ایالات متحده در پی فشارها و روند مذاکرات، آزادسازی دارایی‌های ایران را پذیرفته است.



در حال حاضر، هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف، بر روی دریافت تضمین‌های قطعی و مکانیسم‌های عملیاتی برای انتقال این اموال تمرکز کرده است تا از تکرار تجربه‌های پیشین جلوگیری شود.»

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که دولت ایالات متحده یک تیم تخصصی در امور مالی و بانکی را به اسلام‌آباد اعزام کرده است تا بر روی جزئیات فنی مربوط به آزادسازی این دارایی‌ها و نحوه دسترسی ایران به آن‌ها در چارچوب آتش‌بس موقت 15 روزه کار کنند.

این تحول در حالی رخ می‌دهد که پیش از این، بازگشایی تنگه هرمز و تضمین امنیت کشتیرانی به عنوان اصلی‌ترین خواسته واشینگتن در قبال کاهش فشارهای اقتصادی مطرح شده بود.



ناظران معتقدند موافقت با آزادسازی دارایی‌ها می‌تواند نشانه‌ای از پیشرفت ملموس در مذاکراتی باشد که با میانجی‌گری پاکستان، ترکیه و مصر در جریان است.

